(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tra i prodotti entrati per migliorare la rappresentatività delsono da segnalare anche scarpe da ginnastica e scarpe da trekking, il cui consumo - spiega l'- è stato molto più sostenuto a causa dei vincoli introdotti nello svolgimento delle attività sportive in ambienti chiusi (palestre in primis)

SkyTG24 : Istat, cambia il paniere per l’inflazione: entrano mascherine, gel e monopattini sharing - globalistIT : - infoiteconomia : Inflazione, cambia il paniere Istat: entrano mascherine, gel e monopattini - infoiteconomia : Istat, cambia il paniere per l’inflazione: entrano mascherine, gel e monopattini sharing - Italia_Notizie : Inflazione, cambia il paniere Istat: entrano mascherine, gel e monopattini -

Ultime Notizie dalla rete : Inflazione cambia

ROMA " Nel 2021il paniere Istat. Tra i prodotti rappresentativi dell'evoluzione nelle abitudini di spesa ... Nel 2021, sono 80 i comuni che contribuiscono alla stima dell'per il ...il paniere Istat per il calcolo dell': tra i prodotti rappresentativi, quest'anno entrano integratori alimentari, casco per veicoli a due ruote, mascherine chirurgiche e FFP2 , gel ...Cambiano i consumi nell'era del coronavirus: le famiglie hanno speso i loro risparmi per acquistare mascherine, gel per le mani e monopattini. Ecco il paniere dell'Istat per misurare l'inflazione.Novità 2021 per il paniere Istat per l'inflazione. Stando alle indicazioni arrivate stamattina dall'Istat, entrano nel paniere: integratori alimentari, casco per veicoli a due ruote, mascherine chirur ...