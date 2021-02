Infettivologo Galli | “Ilaria Capua non è adatta per fare la Ministra della Salute”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimonon ha usato giri di parole per esprimere la sua opinione in merito ad. “Non ha alcuna esperienza di sanità pubblica. Non è assolutamenteal ruolo di. Servirebbe qualcuno davvero competente in quest’ambito” ha detto l’a Radio Capital. SportFace.