Indagine Kaspersky | nel 2020 le truffe legate alle acquisizioni dei conti correnti sono aumentate del 20% rispetto al 2019

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Milano 3 febbraio 2021) - Milano, 3 febbraio 2021. Secondo quanto emerso dal Nel, la pandemia di Covid 19 ha costretto molte persone a trascorrere più tempo a casa favorendo la crescita del numero di servizi finanziari digitali e di Nel 12% degli attacchi che avevano lo scopo di ottenere l'accesso agli account degli utenti,stati sfruttati in modo improprio strumenti legittimi di amministrazione remota (RAT) come TeamViewer. Gli esperti dihanno rilevato due diversi tipi di approccio utilizzati dagli attaccanti per ottenere l'accesso agli account - entrambi rientrano in un trend che prosegue dal. La prima tattica è quella per cui i truffatori si fingono "soccorritori", ovvero finti esperti di sicurezza che si propongono per "salvare" gli utenti. Chiamano i clienti delle banche spacciandosi ...