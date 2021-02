In Italia TikTok blocca l’accesso ai minori di 13 anni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dal 9 febbraio TikTok bloccherà l’accesso ai minori di 13 anni: la piattaforma bloccherà tutti gli utenti Italiani e chiederà di indicare di nuovo la data di nascita TikTok adotterà misure per bloccare l’accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età. Inoltre, lancerà una… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dal 9 febbraiobloccheràaidi 13: la piattaforma bloccherà tutti gli utentini e chiederà di indicare di nuovo la data di nascitaadotterà misure perreagli utentidi 13e valuterà l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età. Inoltre, lancerà una… L'articolo Corriere Nazionale.

