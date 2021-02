In Italia il canone tv più basso in Europa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Italia presenta il canone per la televisione pubblica più basso fra i maggiori Paesi europei, inferiore anche alla media europea (0,25 euro al giorno per abbonato contro una media europea di 0,33 euro). Più costose per i contribuenti la tv pubblica tedesca (0,58 euro giornalieri), quella britannica (0,50) e anche la francese (0,38). Lo conferma L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’presenta ilper la televisione pubblica piùfra i maggiori Paesi europei, inferiore anche alla media europea (0,25 euro al giorno per abbonato contro una media europea di 0,33 euro). Più costose per i contribuenti la tv pubblica tedesca (0,58 euro giornalieri), quella britannica (0,50) e anche la francese (0,38). Lo conferma L'articolo

FratellidItalia : Covid, Meloni: Governo faccia decreto urgente per sospendere canone Rai per bar, ristoranti e pubblici servizi - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball In Italia il canone tv più basso in Europa: L’Italia presenta il canone per la televisione pu… - CalcioFinanza : In Italia il canone tv più basso in Europa: la tv pubblica costa meno rispetto alla media - AnonymeRai : ? Tv: Mediobanca, in Italia il canone più basso d'Europa - Manicomitico : @erretti42 io lo faccio da ben 8 anni e non sto scherzando. Accendo la rai solo per guardare la nazionale e la copp… -