(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gli sciatori potrebbero tornare in pista. Dopo la chiusura deglia causa dell'emergenza il settore potrebbe ripartire. La decisione presa dal Governo per limitare la presenza di assembramenti ...

qn_giorno : #Lombardia, nuovo Dpcm: spostamenti tra regioni, impianti sci e palestre. Cosa cambia dal 15 febbraio? - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Impianti da #sci, ipotesi riapertura il 15 febbraio: mascherina FFP2 obbligatoria, capienza al 50%. Le regole - leggoit : Impianti da #sci, ipotesi riapertura il 15 febbraio: mascherina FFP2 obbligatoria, capienza al 50%. Le regole - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, riapertura impianti sci il 15 febbraio: entro venerdì il Cts analizzerà il protocollo delle Regioni #sci https… - DBestrong : RT @RadioSavana: Bulgaria (Sofia) Covid free. Attività commerciali aperte, impianti da sci aperti, nessun obbligo di indossare la mascherin… -

Ultime Notizie dalla rete : Impianti sci

Leggi anche > Glipotrebbero tornare funzionanti a partire dal prossimo 15 febbraio, anche se con regole molto rigide e diverse limitazioni. Prima tra tutte quella delle zone: potranno ...La Spezia -di risalita chiusi in caso di zona rossa ma aperti al 50% con uso obbligatorio di FFP2 in zona arancione. È quanto previsto dalle linee guida preparate dalla conferenza delle Regioni, ...Un racconto corale nato per celebrare un momento importante nella storia dello sport, di Cortina, dell’Italia, racconta un amore, o meglio, tanti amori I ...Gli sciatori potrebbero tornare in pista. Dopo la chiusura degli impianti sciistici a causa dell'emergenza Covid il settore potrebbe ripartire. La decisione presa dal Governo per limitare ...