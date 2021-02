Impianti da sci e niente quarantena per i voli Covid free dall’estero | nuove regole in arrivo  Ecco il protocollo per il festival di Sanremo

infoitinterno : Sci, impianti aperti dal 15 febbraio. I gestori: «Ma la stagione è persa comunque» - Il - hakaitosaisei : RT @RadioSavana: Bulgaria (Sofia) Covid free. Attività commerciali aperte, impianti da sci aperti, nessun obbligo di indossare la mascherin… - Notiziedi_it : Zona gialla, riapertura impianti sci: verso ok al 15 febbraio. Nodo spostamenti, ecco cosa sappiamo - Yogaolic : Nuovo Dpcm: spostamenti tra regioni, impianti sci e palestre. Cosa cambia dal 15 febbraio? - infoitinterno : Regole su voli covid-free, Sanremo, apertura impianti da sci: le decisioni del Cts -

Ultime Notizie dalla rete : Impianti sci

Riaprono le piste da, ma non i confini delle regioni. In sintesi: se non ci saranno cambiamenti, la neve potrete vedere solo se è vicino a casa. Va ricordato che ad oggi i viaggi interregionali sono proibiti. L'...E' la novità della stagione che, in attesa della decisione definitiva da parte del Governo sulla conferma dell'apertura deglidal 15 febbraio, è un ulteriore step nel processo di ...Sci, la riapertura ormai è vicina. Se di sicuro non si recupera la stagione, almeno si dà la possibilità agli appassionati di riprendere a praticare». Sci, verso riapertura impianti dal 15 febbraio ma ...Ore decisive per la riapertura degli impianti sciistici e per il nodo degli spostamenti. Si riunirà domani alle ore 13 il Comitato tecnico scientifico, che dovrà esprimersi ...