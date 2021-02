Impeachment | Donald Trump accusato di alto tradimento

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) I democratici alla Camera hanno presentato il loro caso legale per l’contro. I sostenitori dell’accusa affermano cheè direttamente responsabile della violenza avvenuta al Campidoglio lo scorso 6 gennaio. Per i democratici si tratta di. Gli avvocati diinvece affermano che il loro cliente ha esercitato il suo

Tg3web : Tradimento. Questa l'accusa alla base dell'impeachment a Donald Trump, un'ipotesi di reato mai risuonata nelle aule… - Agenzia_Ansa : Jacob Chansley, lo 'sciamano' dell'assalto al Congresso americano del 6 gennaio scorso, è pronto a testimoniare con… - gioalbarosa : RT @Tg3web: Tradimento. Questa l'accusa alla base dell'impeachment a Donald Trump, un'ipotesi di reato mai risuonata nelle aule del Senato… - LanzoIgor : RT @Tg3web: Tradimento. Questa l'accusa alla base dell'impeachment a Donald Trump, un'ipotesi di reato mai risuonata nelle aule del Senato… - pizzinilla : RT @Tg3web: Tradimento. Questa l'accusa alla base dell'impeachment a Donald Trump, un'ipotesi di reato mai risuonata nelle aule del Senato… -

Ultime Notizie dalla rete : Impeachment Donald

... rendendo l'articolo didiscutibile e la questione non giudicabile", hanno scritto gli ... La tesi che sostengono è cheTrump fosse profondamente convinto di aver vinto le elezioni e ...New York, 03 feb 05:43 - I responsabili del processo dia carico dell'ex presidente UsaTrump, nominati dalla maggioranza democratica alla Camera...Impeachment di Donald Trump: i democratici alla Camera hanno presentato il loro caso legale. Accusano Trump di alto tradimento.Ai democratici serve una maggioranza di due terzi al Senato per approvare le accuse e condannare Trump, quindi 67 voti rispetto ai 50 seggi che detengono. Per dare un'idea più chiara della situazione, ...