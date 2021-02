Immobile capocannoniere Serie A 2019/2020: premiato dall’AIC – FOTO (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ciro Immobile è stato premiato come capocannoniere della Serie A 2019/2020: 36 gol nello scorso campionato per lui – FOTO Ciro Immobile ha eguagliato Gonzalo Higuain nella scorsa stagione con i suoi 36 gol in un singolo campionato di Serie A: l’exploit gli è valso l’ennesimo titolo di capocannoniere del nostro campionato. L’Associazione Italiana Calciatori ha consegnato nelle mani del centravanti della Lazio il premio di capocannoniere della stagione 2019/20. I DETTAGLI SU LAZIONEWS24 ? Quest'oggi @ciroImmobile è stato premiato dall'@assocalciatori per la vittoria della classifica marcatori della passata edizione di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ciroè statocomedella: 36 gol nello scorso campionato per lui –Ciroha eguagliato Gonzalo Higuain nella scorsa stagione con i suoi 36 gol in un singolo campionato diA: l’exploit gli è valso l’ennesimo titolo didel nostro campionato. L’Associazione Italiana Calciatori ha consegnato nelle mani del centravanti della Lazio il premio didella stagione/20. I DETTAGLI SU LAZIONEWS24 ? Quest'oggi @ciroè statodall'@assocalciatori per la vittoria della classifica marcatori della passata edizione di ...

