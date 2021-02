Immigrazione, ripresa economica: le prime mosse di Biden (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ancora una volta il 46esimo presidente Usa conferma che la sua amministrazione vuole fare dimenticare il piu rapidamente possibile quella precedente Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ancora una volta il 46esimo presidente Usa conferma che la sua amministrazione vuole fare dimenticare il piu rapidamente possibile quella precedente

lucasavio33 : RT @GianniErrera: @VinnieVegaPF @fdragoni @panorama_it Anche perché da un anno a questa parte spostarsi anche solo per lavoro o turismo è c… - SoniaLaVera : RT @GianniErrera: @VinnieVegaPF @fdragoni @panorama_it Anche perché da un anno a questa parte spostarsi anche solo per lavoro o turismo è c… - fracaruc : RT @GianniErrera: @VinnieVegaPF @fdragoni @panorama_it Anche perché da un anno a questa parte spostarsi anche solo per lavoro o turismo è c… - GianniErrera : @VinnieVegaPF @fdragoni @panorama_it Anche perché da un anno a questa parte spostarsi anche solo per lavoro o turis… -