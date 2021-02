Il vitalizio per le vittime della camorra anche ai familiari di un affiliato al clan Gionta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Moglie e suocera di un affiliato al clan camorristico Gionta di Torre Annunziata hanno percepito indebitamente per 15 anni il vitalizio previsto per i familiari delle vittime della criminalità organizzata. Nei loro confronti i finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso d’urgenza dalla Procura di Torre Annunziata, di beni del valore di oltre 166mila euro. La vicenda trae origine dalla cosiddetta strage di Sant’Alessandro, avvenuta il 26 agosto 1984 quando un “gruppo di fuoco” della criminalità organizzata, a bordo di un autobus turistico, davanti al circolo dei pescatori a Torre Annunziata, nel Quadrilatero delle carceri, aprì il fuoco uccidendo 8 persone e ferendone altre 7. Diciotto anni ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Moglie e suocera di unalcamorristicodi Torre Annunziata hanno percepito indebitamente per 15 anni ilprevisto per idellecriminalità organizzata. Nei loro confronti i finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso d’urgenza dalla Procura di Torre Annunziata, di beni del valore di oltre 166mila euro. La vicenda trae origine dalla cosiddetta strage di Sant’Alessandro, avvenuta il 26 agosto 1984 quando un “gruppo di fuoco”criminalità organizzata, a bordo di un autobus turistico, davanti al circolo dei pescatori a Torre Annunziata, nel Quadrilatero delle carceri, aprì il fuoco uccidendo 8 persone e ferendone altre 7. Diciotto anni ...

