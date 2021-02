"Il vaccino AstraZeneca riduce anche la trasmissione del virus. Efficace contro la variante inglese" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il vaccino Oxford-AstraZeneca sta confermando un’efficacia “sostanziale” nel bloccare la trasmissione del Covid-19: lo rivelano i dati di un nuovo studio in preprint, non ancora sottoposto a revisione paritaria, condotto dall’Università di Oxford. I contenuti della ricerca - la prima a documentare che il vaccino potrebbe essere in grado di rallentare il contagio - sono stati anticipati dal professor Andrew Pollard, capo del progetto oxfordiano. Gli scienziati, secondo quanto riporta il New York Times, hanno misurato l’impatto della trasmissione sottoponendo a tampone ogni settimana le persone vaccinate. La conclusione a cui sono giunti è che se il virus non è rilevato dal test, anche se una persona è infetta, non può comunque diffondersi. Gli esperti hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) IlOxford-sta confermando un’efficacia “sostanziale” nel bloccare ladel Covid-19: lo rivelano i dati di un nuovo studio in preprint, non ancora sottoposto a revisione paritaria, condotto dall’Università di Oxford. I contenuti della ricerca - la prima a documentare che ilpotrebbe essere in grado di rallentare il contagio - sono stati anticipati dal professor Andrew Pollard, capo del progetto oxfordiano. Gli scienziati, secondo quanto riporta il New York Times, hanno misurato l’impatto dellasottoponendo a tampone ogni settimana le persone vaccinate. La conclusione a cui sono giunti è che se ilnon è rilevato dal test,se una persona è infetta, non può comunque diffondersi. Gli esperti hanno ...

