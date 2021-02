Il vaccino agli over 80? Lo sceglie l'algoritmo che valuterà 30 parametri. Ci sono anche malattie, età e solitudine. Ecco come funziona (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ANCONA - Un algoritmo per stabilire i soggetti prioritari nella seconda fase della vaccinazione anti - Covid . Le categorie che rientrano nella tranche numero 2 della campagna sono già state definite, ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ANCONA - Unper stabilire i soggetti prioritari nella seconda fase della vaccinazione anti - Covid . Le categorie che rientrano nella trnumero 2 della campagnagià state definite, ...

