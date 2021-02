Il ritorno dei peones

Leggi su panorama

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ex-Dc immarcescibili, recordman del cambio di casacca, neofiti del Parlamento che hanno subito imparato la specialità del salto della quaglia. Mentre il Paese lotta contro la pandemia, nei giochi del dopo-Conte si accomodano questi personaggi. «Qui si passa dalla compravendita al prestito. Se hai pazienza, la settimana prossima i senatori li regalano». Tira aria di saldi nel corridoio dei Passi perduti dove la rivoluzione del Movimento 5Stelle ha ottenuto un forte effetto visivo: oggi il suk è reale e non solo percepito. E sul bancone del pesce i tonni attendono con occhio spento nuovi destini. Il caso del prestito riguarda Tatjana Rojc, senatrice del Pd mandata a tempo in leasing dagli Europeisti di Bruno Tabacci per consentire alla pattuglia dei desperados di arrivare a dieci, numero minimo per chiamarsi «gruppo parlamentare» e sorreggere con una gamba in più il centrosinistra al ...