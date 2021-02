Il punto sulla Serie B – Pari fra SPAL e Monza, Empoli in fuga (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo la 20ª giornata, si allunga il distacco fra l’Empoli capolista e le inseguitrici, guidate da Monza, Chievo e Salernitana. Il punto sulla Serie BEmpoli lanciato in vetta alla classifica e ormai in fuga, con un terzetto composto da Monza, Chievo e Salernitana all’inseguimento. È questo il verdetto della 20ª giornata del campionato di Serie B. I toscani hanno avuto la meglio al Castellani sul Frosinone in un confronto molto combattuto. Al vantaggio iniziale dei ciociari con Kastanos, hanno risposto con le reti di Mancuso, Zurkowski e Bajrami, con un 3-1 finale che consente alla squadra di Dionisi di allungare a +6 il vantaggio sulle seconde. Il punto sulla Serie B: fra queste ultime ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo la 20ª giornata, si allunga il distacco fra l’capolista e le inseguitrici, guidate da, Chievo e Salernitana. Illanciato in vetta alla classifica e ormai in, con un terzetto composto da, Chievo e Salernitana all’inseguimento. È questo il verdetto della 20ª giornata del campionato diB. I toscani hanno avuto la meglio al Castellani sul Frosinone in un confronto molto combattuto. Al vantaggio iniziale dei ciociari con Kastanos, hanno risposto con le reti di Mancuso, Zurkowski e Bajrami, con un 3-1 finale che consente alla squadra di Dionisi di allungare a +6 il vantaggio sulle seconde. IlB: fra queste ultime ...

