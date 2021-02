Il Principe cerca moglie | lite tra Eddie Murphy e John Landis | la causa per plagio

Ultime Notizie dalla rete : Principe cerca

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Gattaca - La porta dell'Universo, Non ci resta che il crimine, Basilicata coast to coast, Ilmoglie, Trauma Center - ...Dal 5 marzo direttamente su Amazon Prime Video, ILFIGLIO vede Eddie Murphy e Arsenio Hall tornare sul set dopo 33 anni dopo la prima volta. Prime impressioni? Una ricca, strapagata ...Tra poco uscirà il sequel del film tanto amato di Eddie Murphy "Il Principe cerca moglie". Durante le riprese, vi fu una lite con John Landis.In attesa dell'uscita prevista per il 5 Marzo su Amazon Prime Video, Il Principe Cerca Figlio torna a mostrarsi in un nuovo trailer.