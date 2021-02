Il principe cerca figlio | il nuovo trailer del film con Eddie Murphy

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilarriverà su Amazon Prime Video il 5 marzo e online è stato condiviso ildel sequel con. Il, il sequel con star, arriverà il 5 marzo su Amazon Prime Video e ilregala sequenze inedite dell'atteso lungometraggio. Nel video si vede Akeem tornare a New York dopo aver scoperto di avere un, situazione che suscita qualche ilarità non avendo avuto la richiesta di pagare gli alimenti, e tornare nel suo regno, dove rischia un colpo di stato militare e deve fare i conti con una moglie e una figlia poco felici dell'entrata in scena del ...