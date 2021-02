«Il principe cerca figlio» | ecco il trailer del sequel con Eddie Murphy

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non più una moglie, ma un figlio. Akeem, il principe scapolo cui Eddie Murphy ha dato vita nel 1988, si è trasformato. È cresciuto. E, ormai prossimo a diventare re del regno di Zamunda, ha ricevuto l’ordinare di tornare in America, per cercare un figlio cui non ha mai fatto da padre. La trama de Il principe cerca figlio non differisce in molto da quella confezionata tre decine di anni fa, nel più famoso Il principe cerca moglie. Eppure, nel guardare le immagini del sequel, le prime diffuse da Amazon, un’aria diversa sembra potersi respirare. https://www.youtube.com/watch?v=2zpy1JUv5nU