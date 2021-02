Il primo teaser della nuova serie fantasy The Nevers (Di mercoledì 3 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=WuRUiEGcCLI C’è molta curiosità per The Nevers, nuova serie fantasy prodotta da Hbo e creata dall’ideatore di Buffy l’ammazzavampiri Joss Whedon. Il primo teaser diffuso nelle scorse ore ci fa apprezzare meglio l’originalità del prodotto. Siamo, infatti, nella Londra vittoriana, dunque alla fine dell’Ottocento, e un gruppo di donne,“The Touched” (“Le Toccate”), inizia a manifestare una specie di mutazione che garantisce poteri straordinari. Due di loro in particolare, l’agguerrita e misteriosa vedova Amalia True (Laura Donnelly) e la brillante inventrice Penance Adair (Ann Skelly), uniscono le forze, a suon di pugni e strani marchingegni, per proteggere le mutanti dalle repressioni messe in atto dalla polizia e dai cosiddetti puristi. Ordinata nel luglio ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=WuRUiEGcCLI C’è molta curiosità per Theprodotta da Hbo e creata dall’ideatore di Buffy l’ammazzavampiri Joss Whedon. Ildiffuso nelle scorse ore ci fa apprezzare meglio l’originalità del prodotto. Siamo, infatti, nella Londra vittoriana, dunque alla fine dell’Ottocento, e un gruppo di donne,“The Touched” (“Le Toccate”), inizia a manifestare una specie di mutazione che garantisce poteri straordinari. Due di loro in particolare, l’agguerrita e misteriosa vedova Amalia True (Laura Donnelly) e la brillante inventrice Penance Adair (Ann Skelly), uniscono le forze, a suon di pugni e strani marchingegni, per proteggere le mutanti dalle repressioni messe in atto dalla polizia e dai cosiddetti puristi. Ordinata nel luglio ...

