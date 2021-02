Il nuovo volto del centro piacentiniano: tour nei primi due lotti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il centro di Bergamo si rifà il look. Dopo i lavori nel primo lotto in piazza Dante, il 15 febbraio inizierà il cantiere del secondo lotto: da piazza Cavour al Sentierone. Con piazza Cavour ci si trova proprio di fronte a quello che dai bergamaschi viene chiamato “il laghetto dei cigni” e al monumento al compositore bergamasco Gaetano Donizetti, di fianco al teatro omonimo. Siamo andati con l’assessore Francesco Valesini in loco, per conoscere, vedere e mostrarvi quali sono i luoghi che saranno interessati dal cantiere, cercando di immaginare il nuovo volto che assumerà. Ci saranno, infatti, importanti cambiamenti: il monumento a Donizetti e il laghetto verranno restaurati, pur mantenendo l’aspetto che tutti conosciamo. Saranno aumentate le aree verdi, in modo tale che la piazza possa diventare un piccolo giardino in ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ildi Bergamo si rifà il look. Dopo i lavori nel primo lotto in piazza Dante, il 15 febbraio inizierà il cantiere del secondo lotto: da piazza Cavour al Sentierone. Con piazza Cavour ci si trova proprio di fronte a quello che dai bergamaschi viene chiamato “il laghetto dei cigni” e al monumento al compositore bergamasco Gaetano Donizetti, di fianco al teatro omonimo. Siamo andati con l’assessore Francesco Valesini in loco, per conoscere, vedere e mostrarvi quali sono i luoghi che saranno interessati dal cantiere, cercando di immaginare ilche assumerà. Ci saranno, infatti, importanti cambiamenti: il monumento a Donizetti e il laghetto verranno restaurati, pur mantenendo l’aspetto che tutti conosciamo. Saranno aumentate le aree verdi, in modo tale che la piazza possa diventare un piccolo giardino in ...

