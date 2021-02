Il neo presidente Annunziata ricorda le sue battaglie ed annuncia le sue priorità (Video) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – “A Salerno, quando ero alla guida dell’autorità portuale, sono stato il primo in Italia a contestare l’operato della società autostrade”. È uno dei ricordi che il neo presidente dell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, Andrea Annunziata rispolvera all’indomani del decreto che lo nomina alla guida dei porti della Campania, che aveva lasciato per l’analoga carica alla guida del porto di Catania. Originario di San Marzano, Annunziata torna a casa sua in una realtà che conosce bene e per la quale si è speso anche come sottosegretario ai trasporti nel governo Prodi. Ora ha ben chiare quelle che saranno le sue priorità. Il corridoio scandinavo in cui la Campania rientra a pieno titolo ma di cui si parla troppo poco, le zes, ma anche il confronto costante e serrato con ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – “A Salerno, quando ero alla guida dell’autorità portuale, sono stato il primo in Italia a contestare l’operato della società autostrade”. È uno dei ricordi che il neodell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, Andrearispolvera all’indomani del decreto che lo nomina alla guida dei porti della Campania, che aveva lasciato per l’analoga carica alla guida del porto di Catania. Originario di San Marzano,torna a casa sua in una realtà che conosce bene e per la quale si è speso anche come sottosegretario ai trasporti nel governo Prodi. Ora ha ben chiare quelle che saranno le sue. Il corridoio scandinavo in cui la Campania rientra a pieno titolo ma di cui si parla troppo poco, le zes, ma anche il confronto costante e serrato con ...

