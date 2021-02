Il mito della danza diventa film, Alessandra Matronardi è Carla Fracci in ‘Passo dopo passo’ (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Al via le riprese del primo film sulla straordinaria vita di Carla Fracci. La più grande ballerina italiana di tutti i tempi è interpretata dall’attrice napoletana Alessandra Mastronardi in “Carla”, liberamente ispirato all’autobiografia dell’ètoile “Passo dopo passo – La mia storia” e realizzato con la consulenza diretta della stessa Carla Fracci, del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei. Il film – in onda prossimamente su Rai1 – ripercorre il percorso umano e professionale di un’icona della danza mondiale, universalmente riconosciuta come una delle più grandi étoile del XX secolo e definita nel ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Al via le riprese del primosulla straordinaria vita di. La più grande ballerina italiana di tutti i tempi è interpretata dall’attrice napoletanaMastronardi in “”, liberamente ispirato all’autobiografia dell’ètoile “Passopasso – La mia storia” e realizzato con la consulenza direttastessa, del marito Beppe Menegatti eloro collaboratrice storica Luisa Graziadei. Il– in onda prossimamente su Rai1 – ripercorre il percorso umano e professionale di un’iconamondiale, universalmente riconosciuta come una delle più grandi étoile del XX secolo e definita nel ...

