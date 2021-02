Il M5S perde altri pezzi, Emilio Carelli dà l’addio: “Il Movimento ha perso l’anima” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Movimento 5 Stelle, oltre a fare acqua da tutte le parti, perde sempre più pezzi. Lascia infatti un altro deputato. Si tratta del giornalista e parlamentare Emilio Carelli che ha annunciato il suo addio al gruppo parlamentare dei pentastellati: “Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle – fa sapere Carelli – In questo modo dico addio ad un Movimento che ha perso la sua anima”. Eletto a Montecitorio nelle liste grillini, l’ex giornalista di Mediaset spiega che la sua decisione è arrivata “dopo una lunga riflessione”.



Ora, dice Carelli, il suo intento è di creare una nuova componente parlamentare, il “Centro – Popolari Italiani”. Di fatto, un passaggio ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il5 Stelle, oltre a fare acqua da tutte le parti,sempre più. Lascia infatti un altro deputato. Si tratta del giornalista e parlamentareche ha annunciato il suo addio al gruppo parlamentare dei pentastellati: “Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dal gruppo parlamentare del5 Stelle – fa sapere– In questo modo dico addio ad unche hala sua anima”. Eletto a Montecitorio nelle liste grillini, l’ex giornalista di Mediaset spiega che la sua decisione è arrivata “dopo una lunga riflessione”.Ora, dice, il suo intento è di creare una nuova componente parlamentare, il “Centro – Popolari Italiani”. Di fatto, un passaggio ...

Giorgiolaporta : Il #M5S perde altri pezzi. Finalmente #Carelli fa ciò che #Paragone non è riuscito a fare: dare una casa a un grupp… - LegaSalvini : #CARELLI VIA DAL M5S, CONTE PERDE PEZZI - PLANETHOTEL_NET : Chi non vota Draghi perde voti. Il #M5S deve sparire. - robymes : Chi perde male è il M5S. Il PD fa la figura della totale irrilevanza, ma ormai ci siamo abituati. E Renzi? Bè Renzi… - MieleEmilio : RT @ilgiornale: Il giornalista ex Sky e Mediaset annuncia l’addio ai Cinque stelle. Nascerebbe un nuovo gruppo parlamentare in area centrod… -