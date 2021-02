Il M5s dice no a Draghi. Crimi: “Non lo votiamo”. C’è il rischio scissione (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il capo politico del M5S Vito Crimi ha annunciato che il Movimento 5 Stelle non voterà la fiducia al governo istituzionale guidato da Mario Draghi (qui le ultime notizie sulla crisi di governo). Il Movimento discuterà delle prossime mosse in un’assemblea congiunta di deputati e senatori grillini, convocata online per oggi alle 13. Ma intanto, circa un’ora dopo la convocazione dell’ex presidente della Bce da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’appello del capo dello Stato alle forze politiche, affinché sostenessero un governo tecnico per non andare immediatamente al voto, Crimi ha preso posizione. M5S dice “no” al governo Draghi “Ringrazio il Presidente Mattarella per aver cercato di consentire la nascita di un governo politico, concedendo gli spazi e gli strumenti opportuni ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il capo politico del M5S Vitoha annunciato che il Movimento 5 Stelle non voterà la fiducia al governo istituzionale guidato da Mario(qui le ultime notizie sulla crisi di governo). Il Movimento discuterà delle prossime mosse in un’assemblea congiunta di deputati e senatori grillini, convocata online per oggi alle 13. Ma intanto, circa un’ora dopo la convocazione dell’ex presidente della Bce da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’appello del capo dello Stato alle forze politiche, affinché sostenessero un governo tecnico per non andare immediatamente al voto,ha preso posizione. M5S“no” al governo“Ringrazio il Presidente Mattarella per aver cercato di consentire la nascita di un governo politico, concedendo gli spazi e gli strumenti opportuni ...

La7tv : #coffeebreak @claudiafusani 'Il tavolo di ieri ha reso chiaro motivo della crisi, non c'è accordo sui temi perché i… - francescocosta : La legislatura iniziata col governo No Euro potrebbe (forse) concludersi con Draghi, col sostegno di PD, IV, FI, fo… - M5S_Europa : #Salvini dice no alla componente dei prestiti del #RecoveryFund? Farebbe perdere all’#Italia 25 miliardi. Inoltre,… - ValeRossignoli : RT @francescocosta: La legislatura iniziata col governo No Euro potrebbe (forse) concludersi con Draghi, col sostegno di PD, IV, FI, forse… - G168Luca : RT @francescocosta: La legislatura iniziata col governo No Euro potrebbe (forse) concludersi con Draghi, col sostegno di PD, IV, FI, forse… -