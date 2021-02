Il M5s avvisa: 'non voteremo Draghi' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Zingaretti, segretario Pd: 'Pronti al confronto per garantire il bene del paese' . Scontato l'appoggio a Draghi di Italia viva Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Zingaretti, segretario Pd: 'Pronti al confronto per garantire il bene del paese' . Scontato l'appoggio adi Italia viva

pietroraffa : #Conte avvisa il M5s:'Se cado io, c'è Draghi'. Che è come se a casa oggi dicessi 'occhio, che se non preparo io arriva Cannavacciuolo!' - chedisagio : Titolo di @repubblica : 'Conte avvisa il M5S: se cado io, c'è Draghi' E magari - ricpuglisi : 'Conte avvisa il M5S: se cado c'è Draghi'. Io avviso mio figlio: 'se non ti piace come ti insegno a giocare a calc… - zazoomblog : Il M5s avvisa: non voteremo Draghi - #avvisa: #voteremo #Draghi - infoitinterno : Il M5s avvisa: 'non voteremo Draghi'. Centrodestra a rischio spaccatura -