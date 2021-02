Il jet privato di Mertens finisce fuori pista, nessuna conseguenza per il belga (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ stato un volo con brivido, quello che ha portato Mertens in Belgio, sabato scorso. L’attaccante belga è rientrato in patria per sottoporsi ad ulteriori cure alla caviglia, ma il jet privato noleggiato per l’occasione è finito fuori pista. Lo racconta L’Avenir.net. Nessun ferito e nessuna ripercussione per Dries. “I forti acquazzoni che hanno colpito il Belgio non hanno agevolato l’atterraggio del jet privato sabato sera a Deurne. L’aereo è scivolato fuori dalla pista, terminando la sua corsa sull’erba, lasciando un segno profondo. Secondo le informazioni dei nostri colleghi di Het Laatste Nieuws, c’erano due passeggeri a bordo dell’aereo. Uno di loro era Mertens, con il suo cane Juliette”. De eerste foto’s! ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ stato un volo con brivido, quello che ha portatoin Belgio, sabato scorso. L’attaccanteè rientrato in patria per sottoporsi ad ulteriori cure alla caviglia, ma il jetnoleggiato per l’occasione è finito. Lo racconta L’Avenir.net. Nessun ferito eripercussione per Dries. “I forti acquazzoni che hanno colpito il Belgio non hanno agevolato l’atterraggio del jetsabato sera a Deurne. L’aereo è scivolatodalla, terminando la sua corsa sull’erba, lasciando un segno profondo. Secondo le informazioni dei nostri colleghi di Het Laatste Nieuws, c’erano due passeggeri a bordo dell’aereo. Uno di loro era, con il suo cane Juliette”. De eerste foto’s! ...

