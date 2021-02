Il governo Draghi non sarà la causa della morte della politica, la politica era già morta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non è il momento di pensare all’interesse di partito, è il momento di pensare all’interesse dell’Italia. È interesse dell’Italia che il governo sia stato liberato dal peso morto di un premier camaleontico e incapace, dall’influenza di un Movimento 5stelle diviso per bande e privo di senso politico, da un Pd in stato confusionale che ancora ieri sera confidava nel Conte ter, dalla Azzolina, da Buonafede, da Arcuri... È interesse dell’Italia che il piano vaccinale e il Recovery Plan siano tempestivamente gestiti da un presidente del Consiglio autorevole e stimato sia in Europa sia negli Stati Uniti. Meglio un bravo tecnico, di un pessimo non-politico. Il governo Draghi non sarà la causa della morte della ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non è il momento di pensare all’interesse di partito, è il momento di pensare all’interesse dell’Italia. È interesse dell’Italia che ilsia stato liberato dal peso morto di un premier camaleontico e incapace, dall’influenza di un Movimento 5stelle diviso per bande e privo di senso politico, da un Pd in stato confusionale che ancora ieri sera confidava nel Conte ter, dalla Azzolina, da Buonafede, da Arcuri... È interesse dell’Italia che il piano vaccinale e il Recovery Plan siano tempestivamente gestiti da un presidente del Consiglio autorevole e stimato sia in Europa sia negli Stati Uniti. Meglio un bravo tecnico, di un pessimo non-politico. Ilnonla...

