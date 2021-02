Il giorno di Mario Draghi. Accettato con riserva l'incarico di formare il nuovo Governo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare. un momento difficile. Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare. un momento difficile. Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi ...

carlakak : RT @RisatoNicola: Crisi di governo, Mario #Draghi accetta l'incarico con riserva: 'Vincere la #pandemia e rilanciare il Paese' https://t.c… - salvato86433282 : NOTA- ecco i vincitori del giorno in ITALIA MATTEO RENZI - ITALIA VIVA MARIO DRAGHI - PREMIER GOVERNO ITALIA… - COOPapERino21 : RT @PagellaPolitica: ?? «La consapevolezza dell’emergenza richiede risposte all’altezza della situazione. Ed è con questa speranza e con que… - Ste_Mazzu : RT @umanesimo: 3/n Quel giorno, non fu il parlamento a decidere che negli anni a venire sarebbe stata svenduta l'Italia, distrutte le conqu… - Scisciano : Crisi Governo, Mattarella incarica Draghi:”Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno Mario Pd costretto a dire sì a Draghi. Zingaretti crede ancora all'alleanza con M5s

Le macerie del Nazareno, nel primo giorno della fase Draghi, sono fumanti insieme ai mattoni caduti ... 'Con l'incarico a Mario Draghi si apre una fase nuova che può portare il Paese fuori dall'...

Andrea Crisanti ministro della Sanità con Draghi?/ "Se me lo chiedesse ci penserei"

...nel caso in cui il prossimo presidente del consiglio (al momento il maggiore candidato è Mario ... parlando nella giornata di ieri con la trasmissione Un Giorno da Pecora, su Radio Rai 1. Crisanti ha ...

Cattolico, socialista e liberale. Chi è Mario Draghi IL GIORNO Tabacci su La7: “Draghi? Quando Obama aveva un problema diceva ai suoi: ‘Chiamate Mario'”

E aggiunge: “E’ che per 7 anni ha fatto il presidente della Bce e riesce a convincere i tedeschi che la sua politica era quella giusta, quando tutti sembravano contrari. Quindi, vuol dire che è anche ...

Incarico a Mario Draghi, la Borsa segna +2,7%

Milano, 3 febbraio 2020 - Mario Draghi accetta con riserva l'incarico datogli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i mercati festeggiano. La Borsa di Milano conferma il deciso rialzo do ...

Le macerie del Nazareno, nel primodella fase Draghi, sono fumanti insieme ai mattoni caduti ... 'Con l'incarico aDraghi si apre una fase nuova che può portare il Paese fuori dall'......nel caso in cui il prossimo presidente del consiglio (al momento il maggiore candidato è... parlando nella giornata di ieri con la trasmissione Unda Pecora, su Radio Rai 1. Crisanti ha ...E aggiunge: “E’ che per 7 anni ha fatto il presidente della Bce e riesce a convincere i tedeschi che la sua politica era quella giusta, quando tutti sembravano contrari. Quindi, vuol dire che è anche ...Milano, 3 febbraio 2020 - Mario Draghi accetta con riserva l'incarico datogli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i mercati festeggiano. La Borsa di Milano conferma il deciso rialzo do ...