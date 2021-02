Il Fatto presenta Project Goal: la Serie A, alla canna del gas, si vende ai fondi esteri (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Fatto Quotidiano fa le pulci all’“Operazione Project Goal”, ovvero quella con cui “la Serie A è pronta a vendersi a fondi d’investimento la cui proprietà si snoda fra Lussemburgo, Cayman e Stati Uniti. Tutto per dare una governance indipendente, una dimensione internazionale e soprattutto un bel pacco di soldi al nostro campionato, dove i club sono alla canna del gas e sperano di salvarsi con gli 1,7 miliardi promessi da Cvc, Advent e Fsi”. Domani, i club voteranno in assemblea il contratto, che il quotidiano ha visionato. Prevede la creazione di una Media Company in cui confluiranno la commercializzazione dei diritti tv, la gestione di contratti commerciali, marketing e merchandising. Il 90% rimarrà alla Lega, il 10% andrà ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) IlQuotidiano fa le pulci all’“Operazione”, ovvero quella con cui “laA è pronta arsi ad’investimento la cui proprietà si snoda fra Lussemburgo, Cayman e Stati Uniti. Tutto per dare una governance indipendente, una dimensione internazionale e soprattutto un bel pacco di soldi al nostro campionato, dove i club sonodel gas e sperano di salvarsi con gli 1,7 miliardi promessi da Cvc, Advent e Fsi”. Domani, i club voteranno in assemblea il contratto, che il quotidiano ha visionato. Prevede la creazione di una Media Company in cui confluiranno la commercializzazione dei diritti tv, la gestione di contratti commerciali, marketing e merchandising. Il 90% rimarràLega, il 10% andrà ...

napolista : Il Fatto presenta #ProjectGoal: la #SerieA, alla canna del gas, si vende ai fondi esteri In cambio di un “prestito”… - DPludwinski : @NMeynet @Sullenuvole89 @PaolaDiCaro Il se che introduce una frase condizionale non può mai essere seguito dal verb… - angelobaldinell : ?????? Che ?? i politici! Si trincerano dietro il fatto che #draghi non è stato ELETTO dal POPOLO, mica di ondò che è C… - scorpiorising83 : @ldibartolomei @gaiatortora Ha fatto fuori Conte e si presenta all’elettorato dei moderati di centro-destra (di cui… - ferrandomau : @is_amazon @gio_c75 @m_spagna @MPenikas @ApriGli_Occhi @ANTEO17 @nio_fivestars @francotaratufo2 @IlConteIT… -