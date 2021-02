Il Covid cambia il paniere Istat: dentro gel e mascherine. E l'inflazione cresce lievemente (Di mercoledì 3 febbraio 2021) cresce la spesa online consegnata a domicilio. Ma la 'ripresina' dei prezzi è dovuta soprattutto alla risalita di quelli dei beni energetici, regolamentati e non Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 3 febbraio 2021)la spesa online consegnata a domicilio. Ma la 'ripresina' dei prezzi è dovuta soprattutto alla risalita di quelli dei beni energetici, regolamentati e non

tvbusiness24 : #Istat, cambia il #paniere 2021: dentro #mascherine, #gel e #monopattini sharing per via del #Covid - NazzarenoFerra3 : @LaVeritaWeb Ecco il Dittatore degli anni 2020/21 questa non è più Democrazia ma una Dittatura. È una scusa, il Cov… - Marioginny : Attenzione!!!!!! Non cambia un caxxo il vaccino - MilenaLuciaPepe : RT @Movforense: Movimento Forense #webinar #Torino “AVVOCATO:UNA PROFESSIONE CHE CAMBIA. MERCATO, REMOTIZZAZIONE DEL LAVORO, INTELLIGENZA A… - MarcoLUDOVIC0 : RT @24backstage: Oggi con @sole24ore trovate in edicola il focus “Famiglia, soldi e scadenze”: una guida completa a tutte le novità sul fro… -