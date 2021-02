Il corpo dell'italiana violentata e uccisa a Santo Domingo è stato imbalsamato. Sgomento della famiglia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 'Nonostante le diffide e l'impegno di tutti, dalla famiglia della vittima ai legali, dall'Ambasciata italiana a Santo Domingo fino all'agenzia Terracielo - incaricata delle esequie - , teso a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 'Nonostante le diffide e l'impegno di tutti, dallaa vittima ai legali, dall'Ambasciatafino all'agenzia Terracielo - incaricatae esequie - , teso a ...

chetempochefa : 'Alexey Navalny è stato arrestato più volte, ha già trascorso oltre un anno agli arresti domiciliari... Oggi però N… - emergenzavvf : 'Grazie alla città di #Venezia che ha ospitato i #vigilidelfuoco nel 25° anniversario dell'incendio de #LaFenice. L… - LuigiBrugnaro : A #Venezia non si festeggia #SanMarco solo il 25 aprile. Il #31gennaio infatti era un giorno altrettanto important… - mattinodinapoli : Claudia Lepore, il corpo dell'italiana violentata e uccisa a #santo domingo è stato imbalsamato: sgomento della fam… - WhiteRa51292309 : RT @GoccediMe1: Perché quando si ama si sente il bisogno dell'altra persona. Non per dipendenza, mancanza o solitudine. Ma perché ti senti… -