Il caso GameStop: tanti "Davide" ci rimetteranno le penne, è speculazione 2.0 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il caso GameStop è stato presentato come la rivincita dei piccoli investitori nei confronti dei grandi investitori. Davide contro Golia: un’affermazione dei più deboli nei confronti di hedge funds e banche di investimento. Ma si tratta davvero di questo? No, si tratta piuttosto di speculazione (o meglio di manipolazione di mercato) ai tempi dei social network e della piattaforme di trading online (che non a caso si chiama Robinhood). Si deve sempre fuggire dal colorare il termine speculazione con connotati morali. È infatti difficile stabilire se sia giusta o ingiusta. In questo caso si può dire che è destabilizzante e che si ritorcerà contro chi l’ha messa in atto. Vediamo perché: andiamo ai fatti. GameStop era un titolo che navigava in cattive ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilè stato presentato come la rivincita dei piccoli investitori nei confronti dei grandi investitori.contro Golia: un’affermazione dei più deboli nei confronti di hedge funds e banche di investimento. Ma si tratta davvero di questo? No, si tratta piuttosto di(o meglio di manipolazione di mercato) ai tempi dei social network e della piattaforme di trading online (che non asi chiama Robinhood). Si deve sempre fuggire dal colorare il terminecon connotati morali. È infatti difficile stabilire se sia giusta o ingiusta. In questosi può dire che è destabilizzante e che si ritorcerà contro chi l’ha messa in atto. Vediamo perché: andiamo ai fatti.era un titolo che navigava in cattive ...

borghi_claudio : Per chi non l'avesse visto: il video di ieri con due parole sul caso #GameStop #GME - xiruam : RT @Phastidio: Repetita iuvant, oggi più di ieri Ascolta 'Il caso GameStop non è il ritorno di Occupy Wall Street' di Mario Seminerio vi… - agensir : La Borsa e il caso #GameStop. Ma l'economia è altra cosa - mcdallicardillo : RT @byoblu: Dal dossier dei servizi segreti sull’emergenza covid alle proteste in tutta Europa contro le misure restrittive e il caso di #G… - KattInForma : La Borsa e il caso GameStop. Ma l’economia è altra cosa -