“Il capitale della mia poesia” | il nuovo singolo di Diego Nicolosi tra sogni e racconti

Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali "Il capitale della mia poesia", il nuovo singolo del cantautore e poeta di origine siciliana Diego Nicolosi. Un lungo percorso di analisi quello di Diego Nicolosi, dove lo stesso artista segue le tracce del vivere secondo necessità, cercando di eludere lo spettro di apparati istituzionali e di leggi stabilite dalle multinazionali, atte a rimuovere i sogni per dar vita a protagonismi, competizioni, appartenenze. "Il capitale della mia poesia" il cantautore lo racconta così: "Il mio interesse, più che rappresentare, è cercare di gettare le basi in ambito musicale di un modo di pensare che in Italia non ...

