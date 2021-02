Il Canada ha classificato i Proud Boys come gruppo terroristico (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il governo canadese ha classificato i cosiddetti “Proud Boys” come gruppo terroristico, sottolineando l’importante ruolo che hanno ricoperto nell’organizzazione e nella realizzazione dell’attacco al Congresso statunitense dello scorso 6 gennaio. Il Canada è il primo paese al mondo a definirli Leggi su ilpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il governo canadese hai cosiddetti “, sottolineando l’importante ruolo che hanno ricoperto nell’organizzazione e nella realizzazione dell’attacco al Congresso statunitense dello scorso 6 gennaio. Ilè il primo paese al mondo a definirli

ilpost : Il Canada ha classificato i Proud Boys come gruppo terroristico - tittisanta : RT @ilpost: Il Canada ha classificato i Proud Boys come gruppo terroristico - WaldoVanVerhoek : RT @ilpost: Il Canada ha classificato i Proud Boys come gruppo terroristico - BrunoMaggi : RT @ilpost: Il Canada ha classificato i Proud Boys come gruppo terroristico - brurster : RT @ilpost: Il Canada ha classificato i Proud Boys come gruppo terroristico -