Il calendario societario 2021 di Snam

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – La società che si occupa di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale ha comunicato ildegli eventi societari dell’intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.ha inoltre reso noto che il Roadshow per l’illustrazione agli investitori istituzionali e agli analisti finanziari degli obiettivi aziendali stabiliti nel Piano Strategico-2025, partirà dal mese di novembreLunedì 18/01/Acconto sul dividendo 2020 con pagamento il 20 gennaioMartedì 02/02/Assemblea: Assemblea straordinaria per l’approvazione di modifiche allo Statuto sociale Mercoledì ...