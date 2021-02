Il buio oltre Navalny. Savino racconta il caos da Mosca (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La commutazione della pena inflitta ad Alexey Navalny in una condanna di 2 anni e 8 mesi da scontare in una colonia penale per il caso Yves Rocher segna un importante punto di svolta nell’era putiniana. Processi eclatanti ve ne sono stati anche prima della sentenza di oggi, si pensi al caso Khodorkovsky, o ancor di più alle condanne inflitte ai manifestanti di piazza Bolotnaya nel 2012. Ma è senza precedenti l’attenzione suscitata attorno al caso Navalny, riaccesosi dopo l’avvelenamento di quest’estate e il ricovero in Germania, e la richiesta da parte dell’Agenzia federale penitenziaria di convertire la pena condizionale in effettiva per violazioni delle norme vigenti. Mosca si è trovata negli ultimi giorni in una situazione emergenziale, a sprazzi surreale. In occasione della manifestazione non autorizzata del 31 gennaio ben sette ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La commutazione della pena inflitta ad Alexeyin una condanna di 2 anni e 8 mesi da scontare in una colonia penale per il caso Yves Rocher segna un importante punto di svolta nell’era putiniana. Processi eclatanti ve ne sono stati anche prima della sentenza di oggi, si pensi al caso Khodorkovsky, o ancor di più alle condanne inflitte ai manifestanti di piazza Bolotnaya nel 2012. Ma è senza precedenti l’attenzione suscitata attorno al caso, riaccesosi dopo l’avvelenamento di quest’estate e il ricovero in Germania, e la richiesta da parte dell’Agenzia federale penitenziaria di convertire la pena condizionale in effettiva per violazioni delle norme vigenti.si è trovata negli ultimi giorni in una situazione emergenziale, a sprazzi surreale. In occasione della manifestazione non autorizzata del 31 gennaio ben sette ...

