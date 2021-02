Il 67,3% degli italiani: sì a Draghi Il sondaggio-lampo di Affaritaliani (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Agli italiani piace Mario Draghi presidente del Consiglio. E' quanto emerge dal sondaggio lampo realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Aglipiace Mariopresidente del Consiglio. E' quanto emerge dalrealizzato per Affar.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle... Segui su affar.it

