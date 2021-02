Il 2021 del futsal azzurro inizia alla grande (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . Due vittorie su due gare il bottino degli uomini di Bellarte nel cammino verso Euro 2022 inizia nel migliore dei modi il 2021 del futsal azzurro: Montenegro e Finlandia sconfitte rispettivamente per 3-0 e 7-4. Il cammino per gli Europei del 2022 è sicuramente ancora lungo, ma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Europei di futsal, i convocati di mister Bellarte Italfutsal in Europa, inizia il cammino Final Eight di calcio a 5 in Emilia Romagna Italia Danimarca femminile, le convocate di mister Bertolini Domani Italia Danimarca femminile, dopo Guagni altre calciatrici positive Euro 2022 femminile, scocca l’ora di Danimarca-Italia Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . Due vittorie su due gare il bottino degli uomini di Bellarte nel cammino verso Euro 2022nel migliore dei modi ildel: Montenegro e Finlandia sconfitte rispettivamente per 3-0 e 7-4. Il cammino per gli Europei del 2022 è sicuramente ancora lungo, ma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Europei di, i convocati di mister Bellarte Italin Europa,il cammino Final Eight di calcio a 5 in Emilia Romagna Italia Danimarca femminile, le convocate di mister Bertolini Domani Italia Danimarca femminile, dopo Guagni altre calciatrici positive Euro 2022 femminile, scocca l’ora di Danimarca-Italia

riotta : Quanto a Renzi, non v'è dubbio che la mano è sua, ha eliminato il governo Conte I nel 2019 e avviato il governo Dra… - ferrazza : State giocando a House of Cards. Sulla pelle e sul futuro degli italiani. Una delle pagine più brutte della storia… - petergomezblog : Mattarella ha deciso: governo del presidente. “Presto incarico per esecutivo di alto profilo”. Renzi ha fatto falli… - coopalleanza : RT @nomismaustampa: Casa, salute e famiglia continueranno ad essere i capisaldi degli italiani anche nel 2021, un primato che caratterizzer… - angelopiemo : Una webserie per aiutare i pazienti a semplificare la gestione del diabete -