Il 14 maggio torna la trilogia di Mass Effect rimasterizzata in 4K e HDR (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I tre titoli di Mass Effect sono stati rimasterizzati per PC, PS4 e Xbox One e permetteranno di rivivere la spettacolare saga videoludica come mai prima. La nuova Legendary Edition conterrà anche tutti gli oltre 40 DLC prodotti all'epoca, ma niente multiplayer.... Leggi su dday (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I tre titoli disono stati rimasterizzati per PC, PS4 e Xbox One e permetteranno di rivivere la spettacolare saga videoludica come mai prima. La nuova Legendary Edition conterrà anche tutti gli oltre 40 DLC prodotti all'epoca, ma niente multiplayer....

