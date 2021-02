I Sensi Vietati | da venerdì 5 febbraio esce “Cocktail” | il nuovo brano

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dal 5sarà disponibile in rotazione radiofonica “”, ildi FEDERICA RASICCI, in arte I, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming. “”: questo il titolo delsingolo di I, una canzone che allude ad un legame sentimentale intricato, o meglio, imprevedibile; un ipotetico drink concepito a partire da ingredienti eterogenei ma non per questo incompatibili tra loro.Spiega l’artista a proposito del: «Oserei definire il miocome la continuità che risiede nell’interruzione; l’incontro scaturito inaspettatamente da una distanza o una miscela di alti e bassi colti nell’atto di ...