I partiti politici sconfitti, qualcuno già medita la vendetta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – La politica tutta e i partiti sono in ginocchio. La decisione del Capo dello Stato di affidare a Mario Draghi l'incarico di formare il nuovo governo è il segnale del fallimento. La crisi di Governo, aperta da Renzi, nel corso dei giorni si è trasformata in uno spettacolo povero di contenuti e pieno di rivendicazioni di 'posti di potere' che alla fine hanno portato al tracollo e a passare la palla al Colle per trovare una soluzione. La soluzione è Draghi, ex Governatore di Bankitalia ed ex presidente della Banca europea. Ha già salvato l'euro, ora cercherà di salvare anche la disastrata Italia. Ci riuscirà?

