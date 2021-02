I mercati benedicono Mario Draghi Ecco l’altra forza a sostegno di Mr Europa

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ancora una volta basta quel nome a mettere sotto anestesia iinternazionali che tengono ogni giorno sott’occhio l’Italia:. L’ex presidente della Bce, chiamato dal Capo dello Stato a prendere le redini di un Paese a rischio implosione, un po’ come la sua classe politica, da sempre esercita uno strano effetto su Borsa e spread. E lo si è visto anche questa mattina. E così, se il Movimento Cinque Stelle (non senza marette interne) si sfila dalla partita dichiarando di non voler sostenere un governo tecnico,un’altrain campo, fuori dal Parlamento, certo, ma non per questo meno importante. Quella dei, appunto. In apertura di scambi lo spread Btp/Bund, il termometro della fiducia di chi presta 400 miliardi all’anno all’Italia verso il nostro sistema ...