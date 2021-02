I giochi di prestigio della Juventus che hanno prodotto 166 milioni di plusvalenze (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Del giro di plusvalenze con il Genoa, lo scambio tra Rovella Portanova e Petrelli, abbiamo già scritto. Provando a spiegare perché sulla tratta Torino-Genova si consumino i migliori affari “fittizzi”, quelli che senza spostare materialmente un euro producono ossigeno per i bilanci di entrambe le società. Pippo Russo, giornalista molto esperto nell’analisi finanziaria delle operazioni di mercato, sul Domani fa un punto molto dettagliato sulla “bolla” Juventus, sul sistema messo su dalla società bianconera per gonfiare le plusvalenze e – di fatto – anabolizzare i suoi bilanci. L’articolo si sofferma in partenza sul caso Genoa, su Rovella (“Non abbiamo memoria di un accordo di trasferimento in cui la somma dei bonus è più elevata del prezzo-base”) e su Portanova e Petrelli. Sottolineando le cifre, di cui abbiamo già scritto, ma anche il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Del giro dicon il Genoa, lo scambio tra Rovella Portanova e Petrelli, abbiamo già scritto. Provando a spiegare perché sulla tratta Torino-Genova si consumino i migliori affari “fittizzi”, quelli che senza spostare materialmente un euro producono ossigeno per i bilanci di entrambe le società. Pippo Russo, giornalista molto esperto nell’analisi finanziaria delle operazioni di mercato, sul Domani fa un punto molto dettagliato sulla “bolla”, sul sistema messo su dalla società bianconera per gonfiare lee – di fatto – anabolizzare i suoi bilanci. L’articolo si sofferma in partenza sul caso Genoa, su Rovella (“Non abbiamo memoria di un accordo di trasferimento in cui la somma dei bonus è più elevata del prezzo-base”) e su Portanova e Petrelli. Sottolineando le cifre, di cui abbiamo già scritto, ma anche il ...

