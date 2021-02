I contorcimenti dei 5Stelle su Draghi. Quante balle sulla “belva grillina” diventata filo-Ue (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ma non erano diventati europeisti? Il Pd non li aveva forse disintossicati dalle scorie populiste che ancora avvelenano Salvini e la Meloni nell’ancor più perniciosa variante sovranista? E se sì, perché i 5Stelle sono in preda a spasmi e contorcimenti ora che devono intrupparsi nel coro pro-Draghi? Strano, davvero strano. Sono mesi che ce la suonano con la belva grillina addomesticata da Zingaretti, con le “maggioranze Ursule“, con Di Maio sublimato da stadista (bibitaro) in statista e ora scopriamo che SuperMario le fa ancora l’effetto del drappo rosso. L’incubo scissione «Baciare il rospo?», si chiese la sinistra quando il ribaltone di Bossi del 1994 costrinse Berlusconi a passare la mano a Lamberto Dini, fino a quel momento ministro del Tesoro. Anche allora spasmi, contorcimenti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ma non erano diventati europeisti? Il Pd non li aveva forse disintossicati dalle scorie populiste che ancora avvelenano Salvini e la Meloni nell’ancor più perniciosa variante sovranista? E se sì, perché isono in preda a spasmi eora che devono intrupparsi nel coro pro-? Strano, davvero strano. Sono mesi che ce la suonano con laaddomesticata da Zingaretti, con le “maggioranze Ursule“, con Di Maio sublimato da stadista (bibitaro) in statista e ora scopriamo che SuperMario le fa ancora l’effetto del drappo rosso. L’incubo scissione «Baciare il rospo?», si chiese la sinistra quando il ribaltone di Bossi del 1994 costrinse Berlusconi a passare la mano a Lamberto Dini, fino a quel momento ministro del Tesoro. Anche allora spasmi,...

