Hyundai Santa Fe - Al volante della 20th Anniversary

Di solito, lo sapete, non prediamo posizioni troppo nette sull'estetica, perché alla fin fine ognuno deve giudicare secondo i propri gusti. Ci piace molto di più disquisire sulla sostanza: e allora, benvenuta Santa Fe 20th Anniversary (si festeggia la longevità del modello in Europa), una versione che mette insieme praticamente tutto quello che si può desiderare su una Suv medio-grande. A un prezzo che, obbiettivamente, ha pochi riscontri sul mercato, abbinato a una super garanzia e a quella fama (non sbandierata, ma assolutamente percepibile) di consistenza, affidabilità e longevità che le coreane si sono guadagnate negli ultimi anni. Ibrida professionista. Questa generazione della Santa Fe, la quarta, è stata del tutto riprogettata con un nuovo pianale già predisposto per le versioni full hybrid, che ...

