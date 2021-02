Hyatt lancia The Great Relocate | soggiorni prolungati a prezzo fisso

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gli hotelin Europa, Medio Oriente e Asia sud-occidentale sono ora disponibili per la prenotazione di un soggiorno minimo di 29 giorni a una tariffa forfettaria LONDRA, 3 febbraio 2021 /PRNewswire/Dopo un anno turbolento di viaggi cancellati, il 2021 può essere l'anno in cui è possibile eliminare la voce "scoprire nuovi luoghi" dalla lista dei desideri.Hotels hato "The", un pacchetto perdi lunga durata che soddisfa il desiderio represso dei consumatori di viaggiare e soggiornare più a lungo all'estero. Il pacchetto offre agli ospiti, che possono lavorare da remoto, un modo unico per vedere nuove parti del mondo, lavorando e vivendo nel comfort di un hotel. L'offerta è aperta ai soci di World of ...

Hyatt Hotels ha lanciato "The Great relocate", un pacchetto per soggiorni di lunga durata che soddisfa il desiderio represso dei consumatori di viaggiare e soggiornare più a lungo all'estero. Il ...