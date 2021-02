Highlights Golden State Warriors-Boston Celtics 107-111 | NBA 2020 2021 VIDEO

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Glie le azioni salienti di, match della notte NBA. I ragazzi di Stevens la spuntano nel finale, guidati da 27 punti di Jayson Tatum, dai 19 di Kemba Walker e da 18+10 rimbalzi di Jaylen Brown. Prezioso peril contributo di Grant Williams dalla panchina: 4 su 4 al tiro con 3 su 3 da tre e 15 punti. Ai californiani non bastano i 27 punti di Steph Curry per sopperire a una sfida sofferta a rimbalzo (51-36 a favore di). IL RACCONTO DELLA NOTTATA SportFace.

sportface2016 : #NBA Gli highlights di Golden State Warriors-Boston Celtics, non basta un Curry da 38, i ragazzi di Stevens la sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Golden

Sportface.it

In concomitanza con la trasmissione in diretta deiGlobes su NBC il 28 febbraio 2021, NBCUniversal pubblicherà su Twitter degliimmersivi e unici nel loro genere. I contenuti ...... ai Suns di Steve Nash (con Mike D Antoni in panchina), aiState Warriors di Curry, Iguodala ...59:17 Replica Serie Ae tabellini di tutte le partite della 16a giornata di serie A 18 ...VIDEO - Gli highlights di Golden State Warriors-Boston Celtics, NBA 2020/2021. Non basta un Curry da 38, i ragazzi di Stevens la spuntano nel finale ...Vi autorizzo alla lettura dei miei dat idi navigazioneper effetuare attività di analisi e profilazione per migliorare l’offerta e i servizi del sito in linea con le mie prefere ...