Hertha Berlino-Bayern Monaco | formazioni e in tv

Per la ventesima giornata della Bundesliga 2020/21, venerdi 5 febbraio 2021 alle ore 20.30, si giocherà il match Hertha Berlino-Bayern Monaco. All'andata s'imposero i bavaresi per 4-3. Come arrivano le due squadre? I padroni di casa si trovano a ridosso della zona retrocessione, essendo quart'ultimi con 17 punti, e arrivano da tre sconfitte consecutive, l'ultima in trasferta contro l'Eintracht Francoforte per 3-1. I bavaresi, invece, guidano la classifica con 45 punti con 7 lunghezze di vantaggio sul Lipsia, secondo. Hertha Berlino-Bayern Monaco: le probabili formazioni Il tecnico dell'Hertha Berlino, Dardai, dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Piatek al centro dell'attacco. Alle sue spalle ...

Commenta per primo Sami Khedira , centrocampista dell' Hertha Berlino , parla ai canali ufficiali del club tedesco: 'Sono molto contento di essere qua, voglio dare una mano e lo farò pensando all'Hertha giorno e notte lavorando sodo per poter dare il ...

Per Sami Khedira è tempo di cambiare vita. Il centrocampista tedesco ha lasciato la Juventus nel corso del mercato di riparazione e si è trasferito all' Hertha Berlino . Dopo oltre dieci anni passati prima al Real Madrid e poi con i bianconeri, il giocatore torna in Germania. La mentalità vincente, però, non è affatto cambiata. Khedira (getty images) ...

Scopri le probabili formazioni di Hertha Berlino-Bayern Monaco match valido per la ventesima giornata della Bundesliga 2020/2021 ...

Villas-Boas si dimette per il mercato, il Marsiglia lo licenzia e annuncia sanzioni: «Parole inaccettabili»

Ore difficilissime in casa Marsiglia. L'allenatore Villas-Boas ha presentato al club le proprie dimissioni come annunciato in conferenza stampa: «Avevo esplicitamente detto no ...

