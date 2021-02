Hazard salta Atalanta - Real Madrid | ecco cosa si è fatto

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non trova pace Eden, all'ennesimo infortunio della sua esperienza al. Si è fermato di nuovo, ancora una volta per un problema muscolare: "lesione al retto anteriore della coscia ...

Un altro grave infortunio muscolare mette l'ex Chelsea out… Il Real Madrid perde Hazard per un infortunio muscolare: salta l'Atalanta Il club spagnolo comunica il problema del…

Un calvario che si ripete con regolarità e che mette a rischioanche per la sfida di ritorno con la Dea del 16 marzo.Dopo gli esami effettuati oggi su Edendallo staff medico del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare al retto anteriore sinistro. La situazione è in attesa di ...Non c'è pace per Eden Hazard, fermato dall'ennesimo infortunio. Il fantasista belga, vittima di un problema muscolare, costringerà il Real Madrid a fare a ...A causa dei fastidi muscolari che lo hanno costretto a saltare l'allenamento di ieri, Eden Hazard è stato sottoposto a un ecografia che ha rilevato una nuova lesione, questa volta al retto anteriore d ...