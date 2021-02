Guerriglia a Firenze, arresti nel mondo dei centri sociali: si scatenarono contro la polizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Guerriglia urbana a Firenze dell’ottobre scorso. Sono scattate perquisizioni e 19 misure cautelari nei confronti di soggetti coinvolti nei “gravi fatti” del 30 ottobre scorso. In quell’occasione il centro di Firenze fu al centro di una manifestazione non autorizzata che ha visto il radunarsi di centinaia di persone nelle vie principali: per dare vita ad una generica protesta ‘anti-sistema’, sull’onda di analoghe manifestazioni in altre città, quali Napoli, Milano e Torino. Manifetazioni “subito degenerate in gravi turbative dell’ordine pubblico, con attacchi alle forze di polizia e danneggiamenti”. Da quella notte stessa i poliziotti della Digos hanno messo in campo un’importante gruppo investigativo. Se da un lato è subito emerso il ruolo di una componente politicizzata inerente al circuito anarchico fiorentino e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021)urbana adell’ottobre scorso. Sono scattate perquisizioni e 19 misure cautelari nei confronti di soggetti coinvolti nei “gravi fatti” del 30 ottobre scorso. In quell’occasione il centro difu al centro di una manifestazione non autorizzata che ha visto il radunarsi di centinaia di persone nelle vie principali: per dare vita ad una generica protesta ‘anti-sistema’, sull’onda di analoghe manifestazioni in altre città, quali Napoli, Milano e Torino. Manifetazioni “subito degenerate in gravi turbative dell’ordine pubblico, con attacchi alle forze die danneggiamenti”. Da quella notte stessa i poliziotti della Digos hanno messo in campo un’importante gruppo investigativo. Se da un lato è subito emerso il ruolo di una componente politicizzata inerente al circuito anarchico fiorentino e ...

